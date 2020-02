Es mach mich sehr stolz in meinem 5. Jahr beim Vfl Wolfsburg das Amt des Kapitäns zu übernehmen. Ich werde mein Bestes tun, um zurück zu geben, was ich vom Team und vom Club bekommen habe. Lasst uns mit Spielfreude gemeinsam für den Erfolg kämpfen. pic.twitter.com/vD5If0vLWz

— Josuha Guilavogui (@JossGuilavogui) August 16, 2018

Combien y a-t-il de joueurs français qui ont le rôle de capitaine dans un des quatre grands championnats européens ? La réponse est deux. Hugo Lloris, qui a aussi cet honneur en sélection, et Josuha Guilavogui qui n'a pas été appelé en Bleu depuis mars 2015. L'ancien joueur de Saint-Etienne porte le brassard à chaque match de Wolfsburg depuis maintenant un an et demi. Un statut qui prouve l'importance du Français au sein de l'équipe qui occupe actuellement la neuvième place de la Bundesliga. « Il fait un excellent travail. Cette situation est acceptée dans l'équipe, C'est un leader absolu sur le terrain mais aussi dans le vestiaire » a affirmé Oliver Glassner. Ce n'est pourtant pas l'entraîneur arrivé au VFL cet été qui a pris cette décision. C'est son prédécesseur, Bruno Labbadia, qui avait promu le natif de Toulon au poste de capitaine en août 2018.A l'époque, le milieu défensif était arrivé de l'Atletico Madrid en prêt payant de deux ans. En enchaînant les performances convaincantes, il a réussi à s'imposer outre-Rhin. Suffisant pour lui permettre de faire oublier son échec espagnol. Et surtout de s'inscrire sur le long terme avec Wolfsburg.







Sa montée en puissance a été telle qu'il est devenu indiscutable. Dans le onze de départ mais aussi le vestiaire d'une équipe qui a atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions en 2016. Il y a quelques semaines seulement, Jörg Schmadtke, le patron de Wolfsburg a rappelé dans les colonnes de Sport.de à quel point Guilavogui est un professionnel impliqué dans son club. « C'est un modèle, il transmet les valeurs du club aux joueurs.» Une démarche loin d'être anodine alors que la propriété de Volskwagen vit une saison moyenne malgré la qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Dans une équipe qui a connu des hauts et des bas, le joueur originaire de Guinée à su maintenir son niveau, seulement freiné par plusieurs blessures. Il devrait atteindre les 200 matchs avec Wolfsburg d'ici la fin de la saison.

Mais le capitaine pourrait en jouer beaucoup plus. La relation est tellement passionnelle entre le joueur de 29 ans et le club allemand qu'il a avoué vouloir y finir sa carrière. Au moment de la prolongation de son contrat jusqu'en 2023 en mai dernier, il précisait y vivre « les plus belles années de sa carrière ». Six années durant lesquelles il a notamment soulevé la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne. Marcel Schäffer, le directeur sportif du club, avait exprimé son plaisir de prolonger le contrat de son capitaine en saluant ses qualités. « Il est un joueur athlétique très important pour l'équipe. C'est un professionnel exemplaire sur et en dehors du terrain qui s'inscrit pleinement dans le projet du VF. » Des déclarations qui expliquent pourquoi Josuha Guilavogui est l'égal d'Hugo Lloris à Wolfsburg.