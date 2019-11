Werner : « Lewandowski est au niveau de Messi et Ronaldo »

Malgré leur âge avancé, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo restent les stars absolues du ballon rond. Mais, le Portugais et l’Argentin ne sont plus les seuls à affoler les compteurs et présenter des statistiques stratosphériques. Cette saison, c’est aussi le cas, par exemple, de Robert Lewandowski. Le Polonais a trouvé le chemin des filets à 23 reprises (toutes compétitions confondues), et il a été également buteur lors de chacune des onze premières journées de Bundesliga. L’attaquant polonais suscite beaucoup d’admiration y compris auprès de ceux qui le croisent sur les pelouses allemandes. C’est le cas, entre autres, de Timo Werner, le joueur de Leipzig. « Ce qu’il réalise en ce moment n’est comparable qu’à ce que font un ou deux joueurs dans le monde. Et c’est la catégorie dans laquelle Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont installés », a-t-il déclaré.

Un 5e titre du meilleur buteur dans le viseur de Lewa



Werner a déjà marqué dix fois en 2019/2020. Un total séduisant, mais malgré cela il n’arrive pas à suivre le rythme imprégné par Lewandowski. L’Allemand semble d’ores et déjà résigné concernant la lutte pour le titre du meilleur réalisateur du championnat : « Après que j’ai mis un doublé contre le Hertha Berlin, j'ai vu Robert marquer aussi à deux reprises contre Dortmund. Je me suis posé la question suivante: contre quel adversaire est-il censé ne pas marquer? Ce sera vraiment très difficile de le battre ». Pour rappel, Lewandowski a déjà décroché à quatre reprises le titre de « Die Bombardier ».