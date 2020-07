Werder Brême : Claudio Pizarro prend sa retraite

Une empreinte immense laissée en Bundesliga

C'est sur une note positive que s'achève la carrière de footballeur de Claudio Pizarro.. Suite à ce résultat, il a pris la décision de mettre un terme à son aventure. Doté d'un bilan de 490 matches au compteur et 197 buts en Bundesliga, il aura laissé une empreinte particulière en Allemagne. Son palmarès le démontre d'ailleurs : il a remporté six championnats d'Allemagne, six Coupes et une Supercoupe d'Allemagne ainsi qu'une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs et une Supercoupe d'Europe.Passé par le Bayern Munich et Chelsea, il a porté durant 4 reprises les couleurs du Werder. entre 1999 et 2001, puis entre 2008 et 2012, entre 2015 et 2017 avant de revenir lors de l'été 2018. En outre, Pizarro a connu quelques joies avec la sélection du Pérou, avec laquelle il compte 85 sélections. Lors de la Copa America 2015, il avait terminé sur le podium de la compétition. Derrière Robert Lewandowski, Pizarro est le deuxième meilleur buteur étranger de l’histoire du championnat allemand., a indiqué le coach du Werder, Florian Kohfeldt.