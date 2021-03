Upamecano, l'avenir de la défense munichoise ?

Comme annoncé depuis plusieurs mois, Dayot Upamecano va rejoindre un des plus grands clubs d'Europe l'été prochain. Annoncé chez les cadors du football anglais ou espagnol, il va finalement rester en Bundesliga. Mais les attentes ne seront pas moins importantes. Le Bayern Munich a dépensé 42,5 millions d'euros pour s'offrir les services du défenseur français. Cette somme fait de lui la troisième recrue la plus chère de l'histoire du club bavarois. Un tel statut va rajouter de la pression à un jeune joueur qui se prépare à entrer dans une nouvelle dimension. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de cinq ans. Mais dès ses débuts, ils va devoir réussir à se faire une place dans la charnière du champion d'Europe en titre. Malgré son jeune âge et l'accord longue durée qu'il a signé, le joueur issu de la filière Red Bull a été recruté pour être immédiatement opérationnel.

Une charnière Süle - Upamecano ?



Le Bayern Munich compte sur lui pour prendre la place de David Alaba. En fin de contrat, l'Autrichien va libérer une place de titulaire dans la charnière munichoise. Le possible départ de Jerome Boateng qui arrive aussi à la fin de son bail pourrait rapidement promouvoir Dayot Upamecano au rang de cadre de la défense du Rekordmeister. Dans l'état actuel des choses, c'est à l'Allemand Nicklas Süle qu'il devrait être associé. Si les deux joueurs arrivent à s'entendre, ils pourraient rapidement être très complémentaires. Mais c'est à la condition que l'international allemand ne parte pas aussi avant le début de la saison 2021-2022, la dernière de son contrat actuel.

Alaba : "Upamecano apportera beaucoup de qualités"

Une reconstruction autour de Dayot Upamecano ?

Malgré son jeune âge, Dayot Upamecano peut compter sur sa longue expérience de la Bundesliga et des compétitions continentales pour être directement propulsé dans le onze du champion d'Allemagne.Le leader de la Bundesliga semble avoir pris la décision de reconstruire sa défense autour du Français. C'est en tout cas ce qui a été annoncé à demi-mot par Hasan Salihamidzic lors de l'officialisation du transfert. « Nous sommes convaincus que Dayot sera un joueur très important de notre équipe durant les années à venir », a expliqué le directeur sportif munichois. Une déclaration qui permet de mieux comprendre à quel point le joueur formé à Valenciennes sera attendu à l'Allianz Arena.