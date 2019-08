Union Berlin: L'affluence gonflée par des supporters décédés

Pour le premier match de son histoire en Bundesliga, le FC Union Berlin a battu son record d'affluence.

A l'origine le An der Alten Försterei (la vieille maison forestière, en VF), le stade du club, possède une capacité de 22 012 places. Pourtant, lors de la réception du RB Leipzig ce dimanche, le club a annoncé la vente de 22 467 places pour le match. En effet, pour cette grande première au plus haut échelon, les fans avaient la possibilité d'acheter une place en plus et d'emmener avec eux la photo d'un proche décédé pour qu'il puisse vivre ce moment au stade.

Malgré ce geste louable, les supporters présents ont assisté à la lourde défaite des joueurs locaux contre Leipzig (0-4).

#FCURBL attendnace: 22.467

Stadium max capacity: 22.012



Reason, per Sky:



Fans that brought photos of deceased supporters that did not get to see #FCU in the Bundesliga paid the price of a ticket for the club to print the photos.



Union counted them as if they're in attendance. pic.twitter.com/B5xTgfBiEP