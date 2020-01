Et si Thomas Müller participait aux Jeux Olympiques de Tokyo ? L'hypothèse prend de l'épaisseur depuis quelques semaines en Allemagne. Et elle pourrait bien arranger tout le monde. Car ce cadre emblématique de la Mannschaft n'a plus été convoqué par Joachim Löw en équipe A depuis presque un an (mars 2019). Le sélectionneur de l'Allemagne a en effet le désir de renouveler son groupe avec de jeunes attaquants prometteurs (Gnabry, Werner, Brandt...). Cela ne l'empêche pas de donner son aval pour une participation de Müller au tournoi olympique.

Müller, Mbappé, Neymar... Les stars aux JO ?

« Avant Noël, j’ai rencontré Stefan Kunt. Nous avons discuté de plusieurs choses avec les deux grands événements qui arrivent, l’Euro 2020 et les Jeux Olympiques, a expliqué Löw dans des propos rapportés par Sport Bild. Il m’a donné quelques noms qui pourraient être une option pour lui. C’est sa décision. On se rencontrera probablement à la fin de la saison et nous allons nommer notre sélection. Il a encore du temps, toutes les idées qu’il a mentionnées étaient passionnantes. Müller est sur la liste. C’est définitivement une possibilité ». Si Thomas Müller participe bien aux JO, il ne sera certainement pas la seule tête d'affiche du tournoi. Un certain Kylian Mbappé a notamment fait part de son désir de participer à l'événement, tout comme son compère Neymar...