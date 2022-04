Un Pharaon distingué en Bundesliga ?

Prêté cette saison par Wolfsbourg au VfB Stuttgart, Omar Marmoush est en train de réussir le meilleur exercice de sa jeune carrière. Déjà nommé pour le trophée du "Rookie of the Month", le jeune attaquant international égyptien va concourir pour le prix du joueur du mois de mars, face à de prestigieux concurrents : Christopher Nkunku et Angeliño (RB Leipzig), Robert Lewandowski (Bayern Munich) mais aussi Sasa Kalajdzic et Borna Sosa, ses coéquipiers au VfB Stuttgart.

La récompense d'un mois de mars abouti qui a vu Marmoush, finaliste de la dernière CAN avec les Pharaons, participer au nul face à l'Union Berlin mais surtout aux victoires remportées contre le Borussia Mönchengladbach et le FC Augsbourg. Lors de cette dernière, l'ancien de Wadi Degla a brillé de mille feux, réussissant un but, sur un spectaculaire coup franc, et une passe décisive. Annoncé dans le viseur d'Arsenal et de Tottenham, le joueur de 23 ans a réussi 3 buts et 4 passes décisives en 16 apparitions cette saison en Bundesliga.