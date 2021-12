Un imbroglio autour de la clause d’Erling Haaland

On suppose depuis longtemps qu'Erling Haaland dispose d'une clause libératoire informelle dans son contrat avec le Borussia Dortmund qui entrera en jeu cet été pour un montant compris entre 75 et 90 millions d'euros. Hans-Joachim Watzke, le directeur général du club, a refusé de confirmer l'existence d'une telle clause dans des propos rapportés par AS.

Dortmund dément toute clause dans le contrat d'Haaland

"Je ne peux pas confirmer qu'une clause de résiliation existe", a-t-il déclaré. "Plus de 90% de nos contrats avec les joueurs ne contiennent pas de clause de résiliation". Il est entendu que Watzke veut garder le buteur norvégien au club, et est prêt à augmenter son salaire à 18 millions d'euros par saison pour y parvenir. Malgré ses propos, on pense qu'une offre de l'ordre de 100 millions d'euros devrait suffire à arracher Haaland au club de Bundesliga.

Haaland réalise des performances que peu de joueurs de son âge ont réussi à atteindre. L'attaquant n'a que 21 ans, mais il a réussi à marquer 71 buts en 70 apparitions pour Dortmund depuis qu'il a rejoint le club en provenance de Salzbourg. Pas étonnant que le Real Madrid soit intéressé. Florentino Perez a apparemment l'intention de s'attacher ses services ainsi que ceux de Kylian Mbappé, la superstar du Paris Saint-Germain. Il souhaite que l'attaque la plus meurtrière du football européen réside dans la capitale espagnole.