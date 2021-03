Un Français au cœur d’un conflit au Bayern

Malgré la remarquable saison que réalise le club sur le plan sportif, tout ne va pas pour le mieux au Bayern Munich. Les Bavarois sont actuellement confrontés à des tensions en interne et qui impliqueraient Hansi Flick, le coach de l’équipe, ainsi que Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club.

Flick tient tête à Salihamidzic

Même s’ils travaillent de concert pour faire progresser le club, les deux hommes ne s’entendent pas très bien et parmi les raisons qui font que le courant ne passe plus entre les deux c’est l’ingérence du Bosnien dans les affaires du coach. Il souhaiterait que plusieurs joueurs soit utilisés plus souvent, et parmi lesquels Lucas Hernandez. C’est ce que rapporte L’Équipe dans son édition du jour.

L’international français est actuellement tout à fait apte. Pourtant, sur les sept derniers matches, il n’a été titulaire qu’à deux reprises. Samedi, il était d’ailleurs remplaçant contre Stuttgart, alors que la logique aurait été de l’aligner en défense centrale. Salihamidzic ne comprend pas qu’un joueur qui a couté 80M€ puisse être écarté aussi souvent de l’équipe. Flick, cependant, reste droit dans ses bottes et fidèle à ses principes. Et, surtout, il n’entend pas se faire dicter ses choix par quiconque.