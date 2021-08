Un duel Haaland / Lewandowski en Bundesliga ?

Dans quelques heures, la Bundesliga reprend ses droits et le Bayern Munich lancera alors sa quête d'un dixième titre consécutif en Allemagne. Pour se faire, la machine bavaroise affiche une nouvelle fois, un arsenal offensif et défensif extrêmement compétitif à tous les niveaux pour renforcer, si c'était nécessaire, son emprise sur le championnat Outre-Rhin. Et l'arme numéro 1 se nomme Robert Lewandowski. Le Polonais est dans la forme de sa vie et a battu la saison dernière, le record de buts de Gerd Müller (41 buts). Malgré un Euro difficile où l'avant-centre n'a pas été aidé par sa sélection, il n'a rien perdu de sa superbe en Bavière et continue de montrer, match après match, sa (très) large palette de jeu. À bientôt 33 ans, le n°9 n'en finit pas d'éblouir son monde et son expérience au FCB lui confère une intelligence de jeu supérieure à la moyenne. En plus de Robert Lewandowski, le Bayern peut compter sur son éternel acolyte d'attaque, Thomas Müller, auteur de 11 buts et 21 passes décisives en Bundesliga, pour compléter un panel offensif riche de Serge Gnabry, Kingsley Coman, Eric-Maxim Choupo-Moting ou Leroy Sané. En plus des indéboulonnables Joshua Kimmich, Leon Goretzka au milieu, les Bavarois ont enregistré la venue d'un latéral gauche (Omar Richards) et surtout du défenseur central du RB Leipzig, Dayot Upamecano, de quoi palier les départs de Jérôme Boateng et David Alaba notamment.

Dortmund avec la fusée Haaland

Si pas d'offre mirobolante sortie de nulle part d'ici à la fin du mercato, Erling Haaland devrait bel et bien figurer au sein des rangs du Borussia Dortmund cette saison. La pépite norvégienne, qui a véritablement explosé à partir de janvier 2020, devrait animer les Unes des journaux sportifs tout au long de ce nouvel exercice et surtout, repartir au combat dans sa « bataille » de statistiques avec Robert Lewandowski. Plus que jamais, le « cyborg » comme on l'aime à l'appeler parfois, sera l'option numéro 1 du nouvel entraîneur Marco Rose, d'autant plus sans Jadon Sancho, transféré cet été à Manchester United. En plus du N°9, le BVB comptera sur sa recrue Donyell Malen, l'attaquant en provenance du PSV Eindhoven, pour compléter son armada offensive riche de Thorgan Hazard, Youssoufa Moukoko ou Marco Reus. Justement, le frère d'Eden, le joueur du Real Madrid sort d'un Euro étincelant avec la Belgique. Les deux très jeunes pépites, Jude Bellingham et Youssoufa Moukoko, respectivement 18 ans et 16 ans, peuvent avoir du temps de jeu pour s'épanouir et jouer un véritable rôle cette saison.

RB Leipzig, un pas de plus ?

Comme souvent, le RasenBallsport Leipzig, aura son mot à dire cette saison. Sans son coach Julian Nagelsmann parti au Bayern Munich mais avec Jesse Marsch, l'ancien technicien américain des New York Red Bull et du RB Salzbourg. Pour se faire, le club a mis la main cet été sur de nombreux jeunes talents comme André Silva, Benjamin Henrichs, Mohamed Simakan, Josko Gvardiol ou Angeliño pour pallier les départs d'Ibrahima Konaté à Liverpool, de Dayot Upamecano chez le rival bavarois ou encore d'Hannes Wolf au Borussia Mönchengladbach. Avec un effectif composé notamment de Yussuf Poulsen, de Marcel Sabitzer (sur le départ selon certaines sources) et des jeunes Dani Olmo, Dominik Szoboszlai, Tyler Adam ou Christopher Nkunku, Leipzig est armé pour la défense de sa deuxième place de l'an dernier. Chez les autres candidats aux places européennes, il faudra faire attention à Lukas Nmecha, Wout Weghorst, Xaver Schlager et Ridle Baku de Wolfsbourg, Denis Zakaria, Florian Neuhaus, Alassane Plea et Marcus Thuram du Borussia Mönchengladbach ou encore Evan N'Dicka, Djibril Sow et Jens Petter Hauge de l'Eintracht Francfort.