Un club de D3 licencie son capitaine, sympathisant néo-nazi

Le club de Chemintzer, évoluant en 3e division allemande, a informé ce lundi sur son compte Twitter que son capitaine Daniel Frahn avait été licencié pour sa proximité avec le milieu néo-nazi.

Passé par Leipzig (2010-2015), l'attaquant a manqué la dernière rencontre de son club pour blessure. Plutôt que de la vivre des tribunes réservées aux joueurs, il a pris place au sein du kop local et s'est assis aux côtés de figures du hooliganisme d'extrême droite. En mars dernier le joueur avait déjà été mis à l'amende après avoir brandi un t-shirt noir, floqué de l'inscription "Soutenez vos idoles locales". Le vêtement en question était vendu pour payer les soins médicaux de Thomas Haller, co-fondateur du mouvement HooNaRa (Hooligans, Nazis, Racistes).

Romy Polster, le vice-président du conseil d'administration de Chemnitzer, a tenu à justifier cette décision dans un communiqué. "Il ne pouvait pas et ne voulait pas assumer la responsabilité de joueur et capitaine d'un club de football, qui demande plus que de marquer des buts ou d'être applaudi par la foule: ça demande un bon comportement", s'est-il exprimé.