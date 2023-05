Tuchel vole au secours de Mané, en grande difficulté

Sadio Mané avait sans doute rêvé d’une autre première saison sous le maillot du Bayern Munich. Transféré en Bavière cet été, l’international sénégalais a connu une année cauchemardesque, entre blessures et contreperformances. Titularisé par Thomas Tuchel lors de la victoire face au Herta Berlin, l’ancien de Liverpool est passé au travers et a été remplacé dès l’heure de jeu. Pour autant, Sadio Mané a pu compter sur le soutien de son entraîneur après la rencontre.

« Il doit garder la tête haute »

« Sadio a commencé en tant qu'ailier gauche, ce qui est à mon avis son meilleur poste depuis qu'il joue à Liverpool. Aujourd'hui, notre jeu était plus axé sur la droite parce que la liaison entre Nous' (Mazraoui), King' (Coman) et Serge (Gnabry) était meilleure qu'à gauche entre João (Cancelo), Jamal (Musiala) et Sadio. João était souvent isolé. La situation est telle qu'elle est. Il doit garder la tête haute et continuer à travailler. Il a marqué un nombre incalculable de buts dans le championnat le plus difficile du monde. »