Tuchel veut s’offrir une star de Premier League au Bayern Munich

Thomas Tuchel va avoir du boulot cet été. Arrivé en mars dernier pour remplacer Julian Nagelsmann à la tête du Bayern Munich, l’entraîneur allemand a failli tout perdre. Eliminé de la Ligue des Champions puis de la Coupe d’Allemagne, l’ancien du PSG s’est rattrapé en arrachant le titre en Bundesliga, grâce à un but de Musiala dans les ultimes minutes de la dernière journée. Conscient des manques de son équipe, Tuchel veut se montrer actif sur le prochain mercato. Alors que Joshua Kimmich pourrait quitter le club, le Bayern Munich s’active déjà pour lui trouver un remplaçant.

Arsenal également sur le coup

Selon les informations de Sky Sports, Thomas Tuchel aurait fait de Declan Rice sa priorité et l’aurait même déjà appelé pour lui faire part de sa vision. West Ham semble s’être résolu à vendre sa pépite et espère récupérer 100 millions d’euros. Le Bayern Munich devra faire face à la concurrence des géants anglais. Arsenal est notamment sur le coup depuis plusieurs mois et aurait les faveurs du joueur. Affaire à suivre.