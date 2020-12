Trophée FIFA The Best : Ronaldo, Lewandowski et Messi finalistes

The Best – Joueur de la FIFA 2020

The Best - Gardien de but de la FIFA 2020

The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football masculin 2020

The Best - Joueuse de la FIFA 2020

The Best - Gardienne de but de la FIFA 2020

The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football féminin 2020

Prix Puskás de la FIFA 2020

Cette année 2020, en raison de la crise sanitaire, il n'y aura pas de Ballon d'Or. En revanche, la FIFA va bien décerner ses prix The Best lors de la cérémonie qui sera diffusée le 17 décembre prochain. Ce vendredi, l'instance a dévoilé les finalistes des différentes catégories.La principale est celle du meilleur joueur de la saison et les finalistes sont donc connus. La lutte se fera entre Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Lionel Messi (FC Barcelone). Du côté des entraîneurs, les finalistes sont trois : Marcelo Bielsa (Leeds), Hansi Flick, vainqueur du quintuplé avec le Bayern Munich, et Jürgen Klopp, le manager de Liverpool, champion d'Angleterre en titre.Les joueuses sont aussi fixées avec un titre de meilleure joueuse qui se disputera entre Lucy Bronze, Wendie Renard et Pernille Harder. Voici les nominations complètes pour les trophées FIFA The Best :Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)Robert Lewandowski (Bayern Munich)Lionel Messi (FC Barcelone)Alisson Becker (Liverpool)Manuel Neuer (Bayern Munich)Jan Oblak (Atlético de Madrid)Marcelo Bielsa (Leeds United)Hans-Dieter Flick (Bayern Munich)Jürgen Klopp (Liverpool)Lucy Bronze (Manchester City)Pernille Harder (Chelsea)Wendie Renard (Olympique Lyonnais)Sarah Bouhaddi (Olympique Lyonnais)Christiane Endler (Paris Saint-Germain)Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)Emma Hayes (Chelsea)Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyonnais)Sarina Wiegman (Sélection des Pays-Bas)Giorgian De Arrascaeta (URU) – Ceará SC - CR Flamengo [Brasileirão - Brésil] (25 août 2019)Son Heung-min (KOR) – Tottenham Hotspur FC - Burnley FC [Premier League - Angleterre] (7 décembre 2019)Luis Suárez (URU) – FC Barcelone - RCD Majorque [La Liga - Espagne] (7 décembre 2019)