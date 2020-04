Tout le monde est fan de Dani Olmo

un transfert estimé à un peu plus de 20 millions d’euros. C’était l’une des attractions du dernier mercato hivernal. Alors qu’on le disait notamment pisté par Manchester United, l’AC Milan ou encore le FC Barcelone, son club formateur, Dani Olmo avait opté pour le RB Leipzig, moyennant Le choix pourrait paraître étonnant , mais il est en réalité très réfléchi de la part de celui qui avait déjà surpris en choisissant de quitter la Masia pour le Dinamo Zagreb alors qu’il n’avait que 16 ans.

Cinq années plus tard, l’ailier espagnol a pu découvrir la Ligue des champions, inscrivant même deux buts cette saison en phase de poules, dont un contre Manchester City, et enrichi son palmarès avec quatre titres de champion et trois coupes de Croatie, avant de remporter le championnat d’Europe espoirs l’été dernier.



Auteur du deuxième but et élu homme du match lors de cette finale remportée 2-1 par la Rojita contre l’Allemagne, il a ensuite connu sa première sélection avec l’équipe A en novembre. Appelé par Robert Moreno, depuis parti à Monaco, pour affronter Malte à Cadiz en qualifications de l’Euro, il avait réussi, en se jouant du gardien adverse, à inscrire son premier but trois minutes après son entrée en jeu. Il avait ensuite évoqué la possibilité d’un retour au Barça, en soulignant l’importance qu’a pu avoir la formation catalane dans son développement : "Le toque et le mouvement, en ajoutant ce que j’ai appris en Croatie, m’ont permis d’être le footballeur que je suis maintenant".





Nagelsmann : "Une vision du jeu incroyable"