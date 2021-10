Tousart, le "lion" du Hertha

Il "adore" son surnom

Absent à Francfort en raison d’une blessure à la cheville puis entré une dizaine de minutes contre Mönchengladbach, Lucas Tousart a participé intégralement mercredi soir à la troisième victoire consécutive du Hertha Berlin, sur la pelouse du Preussen Münster en 16es de finale de la Coupe d’Allemagne, et il a été élu homme du match. Un succès qui s’est dessiné tardivement pour l’actuel 10e de Bundesliga chez la formation de quatrième division (1-3). Et c’est Ishak Belfodil, autre ancien Lyonnais, qui a débloqué la situation à la 79minute en redonnant l’avantage aux siens grâce à ce premier but sous ses nouvelles couleurs.L’arrivée de l’international algérien, comme celle de Myziane Maolida, lui aussi passé par… Lyon, a d’ailleurs ravi Tousart. "Je suis très heureux d’avoir des francophones avec moi, ça fait vraiment plaisir. Et Ishak a passé plusieurs années en Allemagne (au Werder et à Hoffenheim, ndlr), il sait donc comment ça marche ici. Et il parle même mieux allemand que moi, ce qu’il n’oublie jamais de me rappeler", avait répondu en riant le milieu de terrain de 24 ans au site de son club le mois dernier. Il y évoquait également ses "incroyables souvenirs" des Jeux olympiques de Tokyo, malgré une élimination prématurée très frustrante des Tricolores, et regrettait d’ailleurs que beaucoup de clubs n’aient pas libéré leurs joueurs pour la compétition.L’Aveyronnais est donc revenu revanchard à Berlin. Et après un début de saison difficile, le Hertha s’est bien repris depuis une dernière trêve internationale marquée par le départ surprise de Carsten Schmidt, le président directeur général du club. Après trois victoires de rang, Tousart et ses coéquipiers peuvent réaliser la passe de quatre vendredi soir sur la pelouse d’Hoffenheim, qui les talonne au classement. Et celui que son coach Pal Dardai surnomme "le lion" devrait de nouveau débuter dans l’entrejeu. "J’adore ce surnom, c’est très flatteur !", confie-t-il encore. "Je donne toujours tout sur le terrain et c’est un hommage à ça, le coach a fait le bon choix", apprécie l’ancien Lyonnais, visiblement pas mécontent d’avoir traversé le Rhin.