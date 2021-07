Tottenham travaille sur la piste d’un Français en Bundesliga !

Les Anglais s'attaquent à un Français. Les dirigeants de Tottenham se sont engagés pour recruter un international de l'équipe de France. Appelé pour participer à l'Euro, Marcus Thuram semblerait proche d'une venue en Premier League. Tottenham tiendrait la corde pour enrôler le joueur, évoluant actuellement au Borussia Monchengladbach. Le club anglais aurait des discussions très avancées pour conclure ce dossier.

Marcus Thuram bientôt à Tottenham ?

Marcus Thuram endossera-t-il donc prochainement le maillot des Spurs ? Cela en prendrait la direction ! D'après les information de L'Équipe, Tottenham semblerait en mesure de débourser 25 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur et exaucerait les exigences de Monchengladbach qui rencontre des problèmes financiers. Les Anglais pourraient finaliser ce dossier alors que le Napoli et l’AS Roma étaient en contact avec l'entourage de l'international français. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Mönchengladbach, Marcus Thuram a inscrit 11 buts et délivré 12 passes décisives en 40 matchs, cette saison, toutes compétitions confondues.