Timo Werner n'a pas de temps à perdre

Gladbach, une des victimes favorites de Werner



Werner the wrangler has scored 8️⃣ goals against the Foals 🔥🤠

Will he be adding to his tally tomorrow? 🤔



🔴⚪ #DieRotenBullen #RBLBMG pic.twitter.com/EXkP6YRA5F



— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 31, 2020

Depuis plusieurs saisons, le RB Leipzig doit se battre pour conserver Timo Werner à chaque mercato. Une bataille qui n'a pas été vaine. Timo Werner est irrésistible cette saison. Avec 20 buts en 19 journées de Bundesliga, il est le seul à suivre le rythme de l'incroyable Robert Lewandowski. En réalité, il fait même mieux que la star du Bayern Munich.Rien que ça. Ces dernières semaines, il a même franchi deux caps symboliques. Alors que le club soutenu par Red Bull n'a jamais aussi bien figuré dans la course au titre, Werner a été le plus jeune joueur à disputer 200 matchs de Bundesliga. Contre l'Union Berlin, il y a 15 jours, l'attaquant a atteint la barre des 100 buts en club grâce à un doublé (3-1). Une marque qu'il n'a pas réussi à améliorer la semaine passée contre l'Eintracht Francfort. Son équipe s'est inclinée et il n'a pas trouvé le chemin des filets (0-2). Mais dès ce samedi, l'international allemand aura une merveilleuse occasion de se rattraper. Son équipe, le leader du championnat reçoit le Borussia Mönchengladbach, troisième. Un match clé dans la course au titre face à une équipe qui leur réussit plutôt bien.Depuis le début de sa carrière, le joueur formé à Stuttgart a marqué huit fois contre la formation d'Alassane Pléa et Marcus Thuram. Seuls Fribourg et Mayence ont encaissé plus de buts du jeune joueur (10). Mais Marco Rose sait qu'il ne sera pas la seule menace ce samedi. En conférence de presse, l'entraîneur du club phare des années 70 a avoué que « tout le monde connaît la qualité de Timo Werner mais Leipzig a d'autres atouts. On ne peut pas se contenter de penser à lui» a avoué l'Américain. Et il a plutôt raison. Depuis sa promotion en Bundesliga en 2016, le RB Leipzig n'a jamais perdu contre le quintuple champion d'Allemagne.Son premier chez les pros. Un autre a suivi contre Mayence dans un match qui lui a permis de rentrer dans l'histoire. Lors de la victoire 8-0 des Roten Bullen, il a été impliqué sur six buts. Un exploit incroyable à l'image de sa saison. S'il continue comme ça, de nombreux clubs vont pousser pour le recruter et Leipzig risque de devenir trop petit pour lui. Partir sur un titre historique serait une juste récompense de toutes les batailles menées avec son club depuis 2016.