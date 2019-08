Thuram déjà décisif en Coupe avec Gladbach

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Marcus Thuram s'illustre avec sa nouvelle formation de Mönchengladbach : l'ancien Guingampais, transféré cet été en Bundesliga, a inscrit vendredi de la tête, peu après le premier quart d'heure de son premier match officiel le but de la qualification du Borussia (0-1) à l'occasion du premier tour de la Coupe d'Allemagne face à Sandhausen (D2 allemande). Thuram, qui sera remplacé à l'heure de jeu, était associé à l'ancien Niçois Alassane Pléa. De quoi se mettre en confiance avant la découverte du championnat allemand dans une semaine, sur le terrain de Schalke 04.

Dans les autres matches du soir, la qualification est aussi au rendez-vous pour Nuremberg et Dortmund sur les terrains respectivement d'Ingolstadt (0-1) et Uerdingen (0-2). Le BvB l'emporte grâce à Marco Reus (49eà) et Pablo Alcacer (70e).