Thomas Tuchel : "C’est très intense"

Défait lourdement par Manchester City (3-0) en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich ne semble toujours pas avoir réglé ses problèmes d’inconstance. Pourtant, le club bavarois a acté le remplacement de Julian Nagelsmann par Thomas Tuchel lors de la dernière trêve internationale. Après 4 matchs disputés sur le banc munichois, le bilan de l’ancien entraîneur du PSG est mitigé.

S'il a remporté ses deux matchs en Bundesliga, le technicien allemand n’a pas su empêcher la débâcle en Ligue des Champions ou encore l’élimination de son équipe en quart de finale en Coupe d’Allemagne. En conférence de presse d’avant-match contre Hoffenheim (samedi, 15h30), le natif de Krumbach s’est confié sur ses premiers pas en tant qu’entraîneur du Bayern Munich.

"C’est très intense car nous n’essayons presque jamais d’engager l’équipe dans un style sans entraînement avant"

« C’est très intense. Je pense qu’il semble beaucoup plus agité à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ce n’est pas non plus la première fois qu’il y a du bruit autour du club. Cela fait partie de notre quotidien. La communication est très ouverte, c’est un club très calme. C’est très intense car nous n’essayons presque jamais d’engager l’équipe dans un style sans entraînement avant. Il se passe beaucoup de choses, mais de manière positive. C’est amusant et le plus important pour un centre d’entraînement : c’est le calme. Peut-être pas à l’extérieur, mais à l’intérieur. »