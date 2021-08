Thilo Kehrer courtisé par le Bayern Munich ?

Partira ou partira pas ? À l'heure actuelle, Thilo Kehrer est toujours un joueur du Paris Saint-Germain mais rien n'indique qu'il le sera toujours au lendemain de la clôture du mercato. S'il assure au vestiaire en interne qu'il sera bien de l'aventure parisienne cette saison, plusieurs bruits courent que le défenseur pourrait retourner au pays, en Allemagne. Le Parisien a toujours une belle côté Outre-Rhin où il s'était révélé avec Schalke 04. Après avoir acheté Mitchel Bakker au club de la capitale pour une somme de 7 millions d'euros, le Bayer Leverkusen s'est positionné sur un autre élément de l'effectif de Mauricio Pochettino : Thilo Kehrer.

Malgré une envie commune de faire affaire, la proposition de la formation allemande (environ 12 millions) n'a pas été jugée satisfaisante par l'état-major du PSG, surtout pour un défenseur acheté 37 millions d'euros en 2018. Deuxième variable à prendre en compte, la volonté du joueur de disputer la Ligue des Champions dans son potentiel futur club. L'option menant à Leverkusen appartenant désormais au passé, le Paris Saint-Germain, malgré son besoin de vendre, s'était mis en tête de conserver l'Allemand.

Le Bayern dans la danse



Sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, Thilo Kehrer est conscient que son temps de jeu en France semble très menacé avec l'arrivée de Sergio Ramos. Alors qu'il n'a pas convaincu ses dirigeants, que ce soit en tant que défenseur central ou latéral droit, l'international allemand (9 sélections) aurait cependant une porte de sortie vers un grand d'Europe, le Bayern Munich selon L'Équipe. Dans son édition du jour, le quotidien indique que les dirigeants bavarois, le président Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidžić, ont des vues sur l'ancien joueur de Schalke 04. Le FCB, après avoir perdu trois éléments en défense (Jérôme Boateng, David Alaba et Javi Martinez), a recruté Dayot Upamecano (RB Leipzig) et Omar Richards.

Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du Bayern, a d'ores et déjà indiqué qu'il ne comptait pas sur l'ancien marseillais Bouna Sarr et donc que le club allemand sera tout à fait disposé à saisir cette opportunité. Thilo Kehrer s'est lui montré enthousiaste à l'idée de retrouver la Bundesliga où le projet bavarois correspond à ses envies. En marge du match d'ouverture entre le Borussia Mönchengladbach et le champion en titre, les deux parties se seraient rencontrées et seraient tombées d'accord sur un contrat de trois ans. Pour le défenseur de 24 ans, les Allemands auraient formulé une offre de 12 millions d'euros. Assez pour satisfaire le PSG ?