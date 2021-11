Testé positif au Covid-19, Kimmich change d’avis sur le vaccin

Joshua Kimmich défraye la chronique en Allemagne actuellement en refusant de recevoir sa dose de vaccin. Le défenseur du Bayern s’est justifié en déclarant qu’il ne connaissait pas les effets secondaires du traitement anti-Covid et qu’il préférait donc passer son tour. Une prise de position problématique puisqu’elle lui a fait rater déjà plusieurs matches de son équipe.

Flick a discuté avec Kimmich

Hasan Salihamidzic, le directeur du Bayern, s’est récemment exprimé sur le sujet. Tout en indiquant qu’il respectait le choix de son joueur, le Bosnien ne s’est pas gêné pour lui mettre la pression. Et le club bavarois en a fait de même en décrétant une baisse de salaires pour les joueurs qui refusent de se faire administrer le vaccin.

Face à cet état de faits, un bras de fer était redouté entre les deux parties, mais il apparait désormais qu’une solution est sur le point d’être trouvée. Hansi Flick, le sélectionneur allemand, vient de faire savoir que Kimmich a changé d’avis. « Oui, je suppose (qu'il va se faire vacciner), je pense que ça va dans ce sens. Nous en avons parlé et je pense que c'était une très bonne conversation. C’est la tendance aujourd’hui. Maintenant, nous devons attendre et voir », a indiqué l’ex-coach du Bayern ce mercredi, sans préciser s’il a tenté d’influencer son ancien protégé ou pas. A noter que les derniers échos émanant d'Outre-Rhin affirment que le joueur a été testé positif au coronavirus ce mercredi. Il devrait manquer les chocs contre Dortmund et le Barça dans les prochains jours.