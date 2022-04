Tanguy Nianzou, la nouvelle pépite française du Bayern Munich

Après quatre titularisations consécutives en mars et avril, cet espoir formé au Paris SG pourrait découvrir samedi son premier "Klassiker" à domicile : un Bayern-Dortmund de gala où les Bavarois peuvent décrocher leur dixième titre consécutif de champions d'Allemagne en cas de victoire. Ses partenaires Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, les deux champions du monde, ainsi que Kingsley Coman et Dayot Upamecano ont déjà disputé ce duel de prestige entre les deux géants allemands. Pour Nianzou, ce serait une première (il était entré en jeu pour deux minutes au match aller à Dortmund). Sa chance, il l'a eue pour le première fois en mars, et il l'a saisie. En l'absence des cadres de la défense centrale, l'entraîneur Julian Nagelsmann l'a aligné en championnat contre l'Union Berlin. Il a rendu une copie impeccable, et marqué de la tête son premier but pour le Bayern, participant à la large victoire 4-0.

> Kouassi buteur avec le Bayern Munich <

"Mentalité de vainqueur"

"Il est très fort de la tête, probablement notre meilleur défenseur dans le jeu aérien", l'a complimenté son entraîneur Julian Nagelsmann, "globalement je suis très satisfait de lui, il donne tout et sa mentalité de vainqueur est extraordinaire". Des experts allemands lui trouvent déjà des ressemblances avec le champion du monde 2014 Mats Hummels, pour son jeu de tête, son élégance et sa sûreté balle au pied. Le coach l'a depuis utilisé pour chaque match de Bundesliga, associé en charnière centrale à Upamecano. Il n'a pas déçu ses coéquipiers. "Avec Upa et Tanguy derrière moi, je me suis senti bien", a assuré Joshua Kimmich, le moteur du milieu de terrain. Né à Paris de parents Ivoiriens, le jeune Tanguy a débuté le football à l'âge de six ans dans sa commune d'Epinay-sous-Sénart, au sud de la capitale. A 14 ans, il est repéré et recruté par le Paris SG, où il franchit les échelons des équipes de jeunes jusqu'à ses débuts professionnels. En décembre 2019, Thomas Tuchel le lance dans le grand bain en Ligue 1. Trois jours plus tard, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à évoluer en Ligue des champions, contre Galatasaray (5-0), à 17 ans et 184 jours.

Barré par les stars

Mais comme bien d'autres "titis" formés au PSG (Coman, Nkunku, Diaby), il s'aperçoit qu'il est barré à Paris par les stars recrutés à prix d'or, et décide de tenter sa chance au Bayern, où il arrive à l'été 2020, en pleine pandémie de Covid. Alors que le public parisien l'avait découvert sous le nom de Kouassi, il choisit à son arrivée de faire carrière désormais sous celui de Nianzou, son deuxième patronyme, par choix personnel. "A nos yeux, c'est l'un des joueurs les plus prometteurs en Europe", dit alors le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic, "son meilleur poste est arrière central mais il peut occuper plusieurs positions. Nous sommes certains qu'il fera une grande carrière chez nous". Malgré cet accueil chaleureux, ses débuts en Bavière ont été difficiles. Pour sa première saison 2020-21, le joueur a fait, en tout et pour tout, six brèves apparitions en Bundesliga. Cette saison marque donc une formidable progression. Jouer le "Klassiker" samedi serait pour Tanguy Nianzou un nouveau pas vers son objectif: devenir un jour un cadre dans l'un des plus grands clubs d'Europe.