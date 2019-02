Stuttgart: Pavard titulaire pour son retour

On ne l'avait plus vu sur un terrain depuis 2 mois et une déchirure à la cuisse droite, subie le 9 décembre dernier. Ce dimanche (18h), c'est à l'occasion de la réception de Fribourg, en clôture de la 20e journée de Bundesliga, que le champion du monde Benjamin Pavard effectue son retour en tant que titulaire au sein de la défense du VfB Stuttgart. Si le Français a lui profité de cette indisponibilité pour finaliser son transfert vers le Bayern Munich en fin de saison, son équipe, en position de barragiste (16e), a dégradé un peu plus sa situation avec 4 défaites concédées en 5 journées.