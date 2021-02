Stuttgart : Coulibaly, l’autre titi qui se distingue

Kingsley Coman , Christopher Nkunku et Moussa Diaby ne sont pas les seuls titis parisiens à s’éclater de l’autre côté du Rhin. Moins connu que ses aînés, Tanguy Coulibaly (19 ans) n’a lui jamais joué avec les professionnels au Paris Saint-Germain, dont il a quitté le centre de formation en juillet 2019 pour rejoindre le VFB Stuttgart . Et après avoir débuté au deuxième échelon allemand l ors du dernier exercice , il a découve rt avec bonheu r la Bun desliga.



Depuis le début de saison, l’ailier d’1m75 est apparu à 18 reprises dans l’élite allemand e (10 titularisations) et il a inscrit deux buts. Mais pas contre n’importe qui : face au Bayern Munich le 28 novembre dernier, puis deux semaines plus tard sur la pelouse du Borussia Dortmund. Deux buts inscrits alors qu’il avait été positionné en pointe par son entraîneur, Pellegrino Matarazzo .

"Il s’est mis un peu trop de pression"

Le technicien américain a toutefois ménagé son jeune joueur lors des deux derniers matchs, que ce soit en Coupe d’Allemagne face au Borussia Monchengladbach mercredi (1-2), ou lors de la victoire face à Mayence le week-end précédent (2-0). Deux rencontres où le polyvalent Coulibaly a joué moins de 10 minutes à chaque fois, après avoir enchaîné deux titu larisations .



"Il s’est mis un peu trop de pression. Et on a aussi parfois besoin de souffler ", avait ainsi expliqu é l’entraîneur de l’actuel 10e de Bundesliga. Mais l’éclosion du natif de Sèvres n’est pas passée inaperçue en Allemagne. D’après Fra nce Football, celui qui est sous contrat avec Stuttgart jusqu’en 2023 intéresserait fortement Dortmund, qui pourrait en faire le successeur de Jadon Sancho, toujours très suivi en Angleterre.



Le BVB ne serait pas seul sur le dossier. Reste à savoir quel serait le meilleur choix de carrière pour ce talentueux gaucher , qui fêtera son 20e anniversaire le 18 février. Et qui fait partie de ces jeunes joueurs de Stuttgart "déjà extrêmement attractifs", comme l’a récemment reconnu son directeur sportif Sven Mislintat.