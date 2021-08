Stuttgart, c'est show devant !

Et si le VFB Stuttgart était une des équipes les plus excitantes à voir jouer en Bundesliga cette saison ? Le club souabe a commencé sa saison 2021-2022 en marquant onze buts lors de ses deux premiers matchs officiels. Une victoire 6-0 sur le BFC Dynamo a été synonyme de qualification pour le deuxième tour de la DFB-Pokal alors qu'un succès 5-1 sur Greuther Fürth a permis aux hommes de Pellegrino Matarazzo de terminer la première journée du championnat d'Allemagne à la première place. Si Stuttgart marque autant, c'est grâce à lui. L'entraîneur arrivé en décembre 2019 a fait des miracles. Pour sa première expérience en tant que coach numéro 1, il a ramené le VFB dans l'élite du football germanique et l'a stabilisé dans la première moitié du classement après des années à faire l'ascenseur. Pour y arriver, l'Américano-Italien a érigé le jeu offensif en valeur cardinale. Son 3-4-2-1 a fait recette. Depuis sa nomination, Stuttgart n'a jamais enchaîné deux matchs consécutifs sans marquer.

Stuttgart, une équipe jeune et offensive

Passé par Hoffenheim, Pellegrino Matarazzo a été l'adjoint d'un certain Julian Nagelsmann. Et il n'a jamais caché s'en être inspiré. « J'ai été intéressé par ses principes offensifs et la manière dont il les structure. J'ai beaucoup appris de la manière dont il les traduit sur le terrain », a expliqué le quadragénaire au site officiel de la Bundesliga. Il n'est peut-être pas aussi réputé que son ancien collègue mais son travail commence à être reconnu outre-Rhin. En plus d'avoir une des meilleures attaques de Bundesliga, Stuttgart a aussi l'effectif le plus jeune pour la deuxième saison consécutive. Un atout de plus qui suscite la curiosité. Stuttgart n'a peut-être pas le potentiel pour se mêler à la course au titre mais briller de cette manière en début de saison est déjà une belle récompense pour Pellegrino Matarazzo. Son travail est mis en lumière et cela pourrait durer. Plusieurs joueurs dont l'ailier franco-ivoirien Tanguy Coulibaly devraient prochainement revenir dans le groupe après être passés par la case infirmerie. Autant de raisons de suivre le parcours de Stuttgart qui pourrait bien séduire tout au long de la saison.