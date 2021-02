Mohamed Simakan (20 ans), le très courtisé défenseur central du Racing Club de Strasbourg (avec lequel il est sous contrat jusqu'à 2023) s'est engagé ce lundi, avec le RB Leipzig, actuel dauphin du Bayern Munich en Bundesliga. Alors qu'il y a quelques jours, un accord n'avait toujours pas été trouvé entre les deux formations, tout s'est accéléré dans les derniers instants du mercato en dépit de l'actuelle période d'indisponibilité du joueur en raison d'une blessure à un genou. Malgré le fort intérêt du Milan AC, c'est bien Leizpig qui a raflé la mise pour 15 millions d'euros. Le club allemand avait même fait la visite des installations en visioconférence au jeune joueur originaire de Marseille. En revanche, le transfert ne prendra effet qu'au 1er juillet 2021 et il n'est pas prévu que Simakan soit prêté à la formation allemande pour la deuxième partie de saison actuelle. Avec sa blessure qui l'éloignera encore des terrains pour six semaines, le droitier effectuera sa visite médicale officielle plus tard.

La durée du contrat du Français n'est pas encore connue, il reste quelques détails à régler entre le futur club et les représentants du joueur. Dans l'optique des dirigeants de Leipzig, la venue de Mohamed Simakan devrait permettre de combler le probable départ de son compatriote Dayot Upamecano dont les performances sont suivies très attentivement par les cadors européens. Cette saison, Simakan a disputé 19 matches (1 but, 1 passe décisive) avant de se blesser.