Soupçonné d’utiliser une fausse identité, un joueur gambien relaxé

Après l'affaire Silas Wamangituka, alias Silas Katompa Mvumpa, le football allemand connaît ces dernières semaines une autre affaire d'usurpation d'identité. Ou plutôt de soupçons d'usurpation d'identité. Ce nouveau dossier concerne Bakery Jatta. L'attaquant gambien, qui fait les beaux jours d'Hambourg en Bundesliga 2 (3 buts et 6 passes décisives en 25 matchs de championnat depuis le début de l'exercice 2021-2022), a fait l'objet en décembre 2021 d'une plainte du parquet de la grande ville hanséatique. Officiellement né le 6 juin 1998 à Gunjur, Jatta aurait en réalité deux ans et demi de plus et s'appellerait Bakary Daffeh.



Bakery #Jatta ist unschuldig! Das Amtsgericht Altona lehnt die Erföffnung des Verfahrens ab. #HSV

Wir aktualisieren fortlaufend.https://t.co/6Jc1I4xC6A pic.twitter.com/fscpE9ObIG

— Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) March 8, 2022

Accusé d'avoir violé à quatre reprises la loi sur le droit de séjour et d'avoir usé d'une fausse attestation d'identité, le joueur n'aura toutefois pas à répondre devant la justice allemande. Le tribunal de Hambourg a rejeté l'ouverture d'une procédure, faute d'éléments suffisants contre Jatta. "Il n'y a aucun soupçon et aucune raison de poursuivre l'enquête. La justice a statué", a déclaré Thomas Bliwier, l'avocat du joueur, à l'agence DPA. Mais l'affaire n'est peut-être pas terminée : le parquet peut toujours faire appel de la décision du tribunal.