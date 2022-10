Schalke : Raul, c'est non

Raul Gonzalez ne marchera pas sur les traces de son ancien coéquipier au Real Madrid, Xabi Alonso. Ce dernier a choisi d’entamer son parcours d’entraineur au plus haut niveau du côté de la Bundesliga (à Leverkusen), mais l’ex-buteur merengue a d’autres plans pour sa carrière.

Raul concentré sur son travail avec le Castilla Selon le quotidien Marca, Raul s’est opposé à l’idée de coacher son ancien club de Schalke 04. La proposition lui a été soumise, mais il l’a repoussée. Il attend un challenge plus intéressant. Et d’ici là, il n’a aucun inconvénient à continuer à s’occuper du Castilla (la réserve du Real). Son objectif est de mener cette formation en Segunda Division.



Ce n’est pas la première fois que Raul refuse un retour à Gelsenkirchen. Cette opportunité lui avait déjà été offerte il y a deux ans suite à la relégation du club allemand en Bundesliga 2.