Schalke 04 sanctionne Amine Harit

Amine Harit s’est fait tirer les oreilles par ses dirigeants de Schalke 04 pour ne pas avoir montré l’exemple. En pleine période de confinement en Allemagne, l’international marocain n’a rien trouvé de mieux que de sortir s’amuser dans un bar avec une dizaine de ses amis. Une transgression au règlement qui n’a pas été du goût de la police locale, ni de son club. Ce mercredi, Jochen Schneider, le directeur sportif de S04, a révélé que l’ancien nantais a été mis à l’amende. Et, il devra aussi effectuer une action en faveur d’une association de supporters.



Le dérapage de Harit est d’autant plus condamnable qu’il venait tout juste de publier une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il incitait les fans à rester chez eux et tout faire pour stopper la propagation du virus. Schneider avait alors affirmé que le joueur était « désolé » d’avoir mal agi. Pour rappel, avant cet épisode et aussi l’interruption des compétitions, Harit avait réalisé une saison respectable, avec 6 buts inscrits en 24 rencontres jouées.