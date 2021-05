Robert Lewandowski, enfin quarantenaire ?

Alors que son neuvième titre consécutif est déjà acquis, le Bayern Munich se prépare pour un match à Fribourg qui pourrait rentrer dans l'histoire de la Bundesliga. Et pas uniquement parce que le club de la Forêt-noire va jouer pour la dernière fois dans son emblématique Schwarzwald-Stadion avant de déménager. C'est ce samedi que Robert Lewandowski peut effacer Gerd Müller des livres d'histoire.

L'attaquant polonais a l'occasion de battre le record de buts inscrits par un joueur sur une saison de Bundesliga. S'il trompe Mark Flekken une fois, il sera le premier joueur à atteindre la barre des 40 buts sur une saison depuis le Bomber en 1971-1972. Au moins un but de plus et le natif de Varsovie aura fait tomber un des records les plus emblématiques de l'histoire du football allemand. Pour sa quatrième campagne nationale à 30 buts ou plus, Robert Lewandowski peut réussir ce qu'il a échoué à faire l'an passé : égaler Gerd Müller.

Robert Lewandowski a moins joué mais il a plus marqué

Alors que la saison dernière, le joueur de 32 ans avait regretté les trois matchs ratés en cours d'année qui ont bloqué son compteur à 34, cette saison, il a déjà battu son record personnel malgré des absences plus nombreuses. Après une impasse sur un déplacement à Cologne en début de saison pour se reposer, l'attaquant du Bayern Munich a raté quatre matchs au printemps à cause d'une blessure au genou.

Un superbe ciseau pour Lewandowski !

Alors que le record semblait s'envoler avec ce contre-coup subi en sélection, Robert Lewandowski a mis les bouchées-doubles pour relancer sa quête de record. Un but à Mayence pour son retour et un triplé contre Mönchengladbach la semaine passée lui ont permis de retrouver un rythme susceptible de faire tomber la marque de référence établie il y a presque 50 ans.

Avec ses dix matchs à plus d'un but et ses quatre rencontres jouées sans marquer depuis le début de la saison, il est plus que probable de voir le numéro 9 bavarois faire tomber la barrière des 40 buts ce week-end à Fribourg. S'il n'y arrive pas, Robert Lewandowski aura toujours une session de rattrapage contre Augsbourg lors de la 38eme journée. De quoi pimenter les deux derniers matchs sans enjeu de la saison munichoise...