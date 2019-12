Robert Lewandowski (Bayern Munich) finit meilleur buteur de l'année 2019

Robert Lewandowski, l'attaquant international polonais du Bayern Munich, a remporté le titre honorifique du meilleur buteur du continent sur une année civile. Le buteur munichois a devancé le tenant du titre, qui n'est autre que Leo Messi, de quatre longueurs (54 et 50), tandis que le Parisien Kylian Mbappé complète le podium avec 44 réalisations. Ce total reste son meilleure en carrière. 'Lewa', convoité par le Real Madrid par le passé, succède ainsi à Harry Kane et Lionel Messi, lauréats respectivement en 2017 et 2018. Lewandowski vise désormais le Soulier d’Or européen, décerné pour rappel au meilleur buteur sur une saison dans le top 5 continental. À noter que le Polonais n’a encore jamais remporté cet honneur.



Le classement des meilleurs buteurs de 2019 en Europe

1. Robert Lewandowski (Bayern et Pologne - 54 buts en 58 matches)

2. Lionel Messi (FC Barcelone et Argentine - 50 en 58 m.)

3. Kylian Mbappé (PSG et France - 44 en 49 m.)

4. Raheem Sterling (Manchester City et Angleterre - 43 en 63 m.)

5. Alfredo Morelos (Glasgow Rangers et Colombie - 40 en 55 m.)

6. Cristiano Ronaldo (Juventus et Portugal - 39 en 50 m.)

7. Andraz Sporar (Bratislava et Slovénie - 36 en 46 m.)

8. Harry Kane (Tottenham et Angleterre - 36 en 47 m.)

9. Erik Sorga (Flora et Estonie - 35 en 45 m.)

10. Sergio Agüero (Manchester City et Argentine) et Karim Benzema (Real Madrid) (35 en 50 m.)