Georginio #Rutter wechselt mit sofortiger Wirkung vom französischen Erstligisten @staderennais zur #TSG. Der 18-jährige Stürmer unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 ✍️



— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 1, 2021

Prévu cet été, le transfert de Georginio Rutter du Stade Rennais vers Hoffenheim s'est matérialisé plus tôt que prévu, lors des dernières minutes du mercato. Alors qu'en début de journée, le Stade Rennais ne manifestait pas un grand intérêt aux sollicitations d'Hoffenheim au sujet de son attaquant de 18 ans, tout s'est finalement décanté avec le soutien des hommes forts du club rennais. Pour la petite histoire, les dernières formalités ont même été réglées à cinq minutes du gong final. Alors que Rennes n'était pas enclin à céder son joueur formé au club (5 matches disputés cette saison pour un but) à ce stade de la saison, il semblerait que l'état-major breton ait finalement changé d'avis pour faire accélérer les choses. Hoffenheim a longtemps tenu la corde pour accueillir le natif de Plescop dans le Morbihan mais les dirigeants allemands se heurtaient à la position inflexible des Bretons jusqu'à ce lundi après-midi. Avec l'appui de Nicolas Holveck, le président du SRFC et Florian Maurice, le directeur sportif, le dossier a rapidement trouvé une issue favorable.Rutter s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec la formation allemande entraînée par Sebastian Hoeness. « Georginio est un attaquant très athlétique et dynamique qui impressionne également par sa détermination et sa capacité à terminer, s'est exprimé Alexander Rosen, le directeur du football du club. Il est sans aucun doute l'un des talents les plus prometteurs du football français et a spécifiquement choisi Hoffenheim pour son développement. » Dans cette transaction, le Stade Rennais va empocher un million d'euros, indemnités de formation incluses.