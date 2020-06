Quelle place dans l'histoire pour Robert Lewandowski ?

Grâce à Robert Lewandowski, le Bayern Munich peut espérer enlever son 30eme titre de champion d'Allemagne ce mardi soir. Depuis le début de la saison, le Polonais a été impliqué sur 50 buts en 39 apparitions toutes compétitioans confondues. Un ratio incroyable qui lui permet de faire mieux que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Une habitude depuis plusieurs années. Jamais présent sur le podium du Ballon d'Or, l'attaquant est pourtant un des meilleurs joueurs du Monde. Buteur efficace au lieu d'être fantasque, le trentenaire semble parfois sous-estimé à cause de son style de jeu, ses origines, le championnat dans lequel il joue et son manque de réussite en Ligue des Champions. Sa place est pourtant à la table des légendes.

En Allemagne, Robert Lewandowski a déjà écrit l'histoire



En Bundesliga, Robert Lewandowski a déjà fait tomber de nombreux records. Et malgré son âge, il lui reste encore plusieurs saisons pour faire encore mieux. Troisième meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand, le Polonais arrivera-t-il à faire mieux que Gerd Müller et ses 365 buts ? Cela semble difficile mais l'attaquant du Bayern est tellement fort que rien ne semble impossible. Avec 232 réalisations, il est déjà le joueur étranger le plus prolifique de l'histoire de l'élite allemande. Toutes nationalités confondues, le natif de Varsovie occupe le troisième rang. Champion à sept reprises et quatre fois meilleur buteur de la saison, il possède un palmarès de mastodonte. Avec le Rekordmeister, Lewandowski peut améliorer les marques déjà établies, et cela dès ce soir. Mais pour certains observateurs, ce n'est que le championnat d'Allemagne, une compétition survolée par Manuel Neuer & co.

Compétitions continentales, le titre qui lui manque



Si en Allemagne, rien ne résiste au club bavarois, sur la scène continentale, c'est plus compliqué. Robert Lewandowski a beau être le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, il n'a pas encore su ramener son équipe jusqu'au titre. Une désillusion qui l'empêche de boxer dans la même catégorie que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. La Pulga et CR7 ont gagné neuf C1 à eux deux. Soulever la coupe aux grandes oreilles pourrait permettre au goleador d'être reconnu à sa juste valeur. Pour y parvenir, le numéro 9 du Bayern va devoir se retrousser les manches dans les rencontres décisives et montrer la voie à ses partenaires. Pas une mince affaire mais c'est le prix à payer pour marquer l'histoire. Qu'importent ses incroyables statistiques, Robert Lewandowski a besoin de gagner les plus grands titres pour être accepté par les plus grands joueurs. On parle pourtant d'un avant-centre qui a atteint le dernier carré quatre fois ces sept dernières saisons. Il y a notamment marqué un quadruplé en 2013.

En Pologne, il y a Lewy et les autres

En sélection nationale, l'attaquant est une légende mais il est trop seul. Joueur le plus capé de l'équipe nationale polonaise (112 sélections), le trentenaire détient aussi le record de buts (61 buts). Le meilleur buteur des éliminatoires de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2018 a rendu naturelle la participation de la Pologne aux grandes compétitions. Un exploit. Après deux échecs, les Biale Orly ont participé au Mondial russe et ils sont surtout sortis des poules de l'Euro 2016. Une performance historique. Tout ça a été rendu possible par Robert Lewandowski, l'idole d'une nation qui l'a nommé footballeur de l'année à sept reprises. Prophète en son pays, le buteur fait de son mieux pour guider sa sélection mais il souffre en raison de ses origines. Son équipe nationale n'est pas capable de jouer les premiers rôles et son image en prend un coup malgré ses miracles à répétition. Cristiano Ronaldo a longtemps été dans cette situation alors que Lionel Messi ne parvient pas à s'en extirper. Dans un an, Lewy aura un Euro pour tenter d'y arriver. Une nécessité pour bien figurer au classement du Ballon d'Or et s'établir définitivement parmi les meilleurs. Là où il mérite d'être.