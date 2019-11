Pour Vahid Halilhodzic, Amine Harit « n'a encore rien montré »

Auteur d'un début de saison canon avec Schalke 04 avec cinq buts et deux passes décisives en onze matchs, Amine Harit n'a pourtant pas été convoqué par Vahid Halilhodzic pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021, face à la Mauritanie et au Burundi. Alors que des spéculations quant au comportement du joueur étaient nées, le sélectionneur du Maroc a invoqué le niveau, jugé insuffisant, de l'ancien Nantais sous le maillot des Lions de l'Atlas, et son état d'esprit, jugé insuffisamment collectif. « Amine Harit a eu une occasion et il a joué. Je ne suis pas satisfait de son rendement technique et de son engagement. Depuis qu'il est là, il n'a encore rien montré. Et quand il ne joue pas, il fait tout pour rentrer dans son club. Il ne faut pas faire preuve d’égoïsme. Il faut toujours respecter l’équipe nationale [...] Je regarde tous ses matches avec Schalke, mais il faut montrer aussi en équipe nationale. Aujourd’hui, il ne mérite pas (d’être appelé) », a répondu "coach Vahid" en conférence de presse. De quoi aiguillonner Amine Harit, dont le compteur reste donc bloqué à sept sélections jusqu'à nouvel ordre.