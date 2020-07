Pour Jürgen Klinsmann, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas les deux joueurs les plus incroyables de l'histoire

📆 Il y a 30 ans jour pour jour, l'Allemagne remportait son 3e titre de champion du monde. 🇩🇪

Seul Pelé peut être comparé à Beckenbauer pour Klinsmann

Sacré Champion du Monde en 1990 avec le maillot de l'Allemagne sur les épaules et auteur de trois réalisations durant le tournoi, Jürgen Klinsmann, l'ancien grand attaquant allemand, est revenu sur cette période dorée dans un entretien accordé à Goal. Détaillant l'influence immense émise par Franz Beckenbauer, il a également valorisé Pelé pour sa place dans l'histoire du foot sous le prisme du charisme, notamment."Franz Beckenbauer était et est toujours la plus grande légende que nous ayons jamais eue dans notre histoire, en Allemagne. Et j’irai même plus loin en disant que dans le monde entier, il n’y a qu’avec Pelé qu’il partage ce titre. Pelé et Beckenbauer sont les deux joueurs les plus incroyables de l'histoire du foot.. Non seulement il a pu gagner le Mondial en tant que joueur (en 1974), mais il nous a guidés aussi pour la gagner en tant qu'entraîneur. Plus tard, il a aussi aidé pour l’obtention de la Coupe du monde 2006 et être notre ambassadeur de club (Bayern) jusqu'à aujourd'hui. C’est vraiment une personnalité incroyable", a commenté Klinsmann.