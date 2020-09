Pléa-Thuram, on remet ça ?

Cinq ans après, le Borussia Mönchengladbach est de retour en Ligue des Champions. Pour y arriver, le quatrième de la dernière saison de Bundesliga a pu compter sur un duo d'attaquant français : Alassane Pléa et Marcus Thuram. Ils ont terminé co-meilleur buteur des Poulains avec dix réalisations en championnat. Ils ont aussi délivré respectivement dix et huit passes décisives. Un bilan qui a permis au premier de confirmer et au second de se révéler. Prometteuse, cette association va passer un nouveau test cette saison. Elle va devoir confirmer sur la longueur en brillant malgré l'enchaînement des matchs. Si l'entente entre les deux tricolores n'est plus à démontrer, c'est physiquement qu'ils vont devoir répondre présent. Un vrai défi. « Cette année, il va y avoir un rythme de dingue avec la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. Gladbach va jouer un match tous les trois joueurs. Il va y avoir un vrai problème de fatigue physique et d'usure psychologique à gérer pour Marcus et le reste de l'équipe. » explique Patrick Guillou, notre consultant.

Pléa et Thuram ménagés avant d'être titularisés

Le joueur acheté à Guingamp l'an passé avait ouvert son compteur dès sa première apparition avec les Poulains, c'était en août lors du premier tour de la Coupe d'Allemagne à Sandhausen. Le week-end dernier, il n'a joué que 30 minutes du premier match officiel de la saison, offrant un but à Florian Neuhaus en fin de match. Le joueur qui a été blessé à la cheville durant le printemps a été ménagé contre un club de 4eme division. Une bonne idée avant l'enchaînement de matchs qui arrive. La preuve, surtout, de son statut de titulaire. Alassane Pléa, lui, n'a pas joué. Celui qui a été embêté par deux blessures musculaires l'an passé n'avait pas été retenu dans le groupe de Marco Rose. Un moyen de revenir encore plus fort pour les matchs qui vont vraiment compter. « Il s'est entraîné et on espère compter sur lui pour le match contre Dortmund » avait justifié l'entraîneur de Gladbach.

Marco Rose aura besoin de faire tourner

Le quadragénaire sait ce qu'il fait. Les organismes seront particulièrement sollicités avec son style de jeu qui repose sur l'intensité et la multiplication des courses. Le coach allemand va devoir installer un turn-over pour aider ses joueurs à éviter les pépins physiques. « A Mönchengladbach, il faut courir. Il y aura besoin de sang-frais. L'effectif est conséquent mais avec ce rythme et le peu de récupération, ça sera une énigme pour briller sur tous les tableaux » précise Patrick Guillou. La rotation pourrait-elle profiter à un Breel Embolo qui a été efficace quand Pléa et Thuram étaient blessés en fin de saison ? Pour notre consultant, « le duo français est devant.» Les deux attaquants devraient avoir de nouvelles opportunités de briller en Bundesliga mais aussi dans une Ligue des Champions qu'ils vont découvrir.