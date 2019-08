Pavard s'occupe deu tout

Et soudain, au second poteau, Benjamin Pavard... A la 36e minute du match contre Mayence, l'international français a vécu son premier grand moment avec le Bayern Munich, une reprise de volée spectaculaire (1-1, 36e), qui n'est pas sans rappeler ce fameux but contre l'Argentine qui aura fait sa légende. L'ancien Lillois a repris un centre d'Ivan Perisic, un autre héros de la Coupe du monde 2018. Pour ajouter au mimétisme, on ajoutera que Pavard était coupable sur le but encaissé précédemment par son équipe, lui qui est devancé par Boetius sur un centre venu de l'autre aile (0-1, 6e).

Voilà néanmoins qui va aider Pavard dans son intégration au sein de sa nouvelle équipe. Désireux de se relancer après une saison difficile à Stuttgart, le défenseur français a débuté les trois premières journées de Bundesliga, d'abord dans l'axe, puis deux fois sur le côté droit. Cela lui permet d'avoir de l'espace pour exprimer ses qualités offensives, et le natif de Maubeuge a rendu la pareille à Perisic en lui délivrant à son tour une passe décisive sur un centre (3-1, 54e). David Alaba d'un superbe coup franc (45e), Kingsley Coman (64e), l'inévitable Robert Lewandowski (78e) et le jeune Alphonso Davies (81e) ont également participé au festival du Bayern (6-1) avant la trêve internationale.

Pavard va pouvoir rejoindre les Bleus avec le plein de confiance, tout comme Coman, auteur d'un bon match, et manifestement très en jambes. Vu les absences à son poste (Mbappé, Dembélé, Thauvin...), l'ancien Parisien aura une belle carte à jouer contre l'Albanie et Andorre. Du côté des autres Français, Lucas Hernandez était de nouveau titulaire en défense centrale, alors que Corentin Tolisso est resté tout le match sur le banc. Le jeune Michaël Cuisance, arrivé cet été de Mönchengladbach, a fait ses débuts avec le Bayern en entrant en jeu pour les 11 dernières minutes.