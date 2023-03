Officiel : Thomas Tuchel remplace Julian Nagelsmann, limogé par le Bayern Munich

Gros bouleversement au Bayern Munich. Comme prévu, les Bavarois ont annoncé le départ de Julian Nagelsmann. Malgré une campagne parfaite en Ligue des Champions, l’entraîneur allemand n’a pas résisté à la deuxième place de son équipe en Bundesliga et aux tensions internes. A seulement quelques semaines de défier Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich change donc de technicien.

Der FC Bayern hat Trainer Julian Nagelsmann freigestellt. Zu dieser Entscheidung kamen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić in Abstimmung mit Präsident Herbert Hainer. Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel.



Thomas Tuchel le remplace !

Pour le remplacer, les dirigeants ont fait appel à Thomas Tuchel. Libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea en début de saison, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain retrouve un banc prestigieux et tentera de mener son équipe à la victoire finale en C1 et de conserver le titre de champion d’Allemagne, qui n’a plus échappé aux Bavarois depuis 2012. Un superbe rebond pour Thomas Tuchel.