Norvège : Haaland jugé par un compatriote

Erling Braut Haaland fait déjà partie des tous meilleurs joueurs en Europe. Mais deviendra-t-il un jour une star planétaire, comme le sont par exemple Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? Chacun y va de sa prévision. Tous les avis sont respectables, et les plus intéressants émanent des anciens professionnels. Un certain Toré André Flo, élu joueur norvégien de l’année en 1998, a livré son avis sur le sujet, en se permettant également de donner quelques conseils à son jeune compatriote.

Flo pas surpris par les progrès de Haaland

« Je pense qu’il faut qu’il garde les pieds sur terre et de continuer à travailler dur », a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea dans un entretien à Goal UK lors des London Football Awards. « Si vous ne gardez pas les pieds sur terre, votre esprit se disperse partout. Mais, connaissant son père (Alf-Inge, ndlr), il peut maitriser cela». Le buteur de Dortmund a bluffé beaucoup de monde ces derniers mois, mais Flo assure ne pas être surpris, lui, par ce que Haaland réalise : « Je ne vais pas dire qu’il m’a surpris, mais il a franchi les paliers avec brio. Il est maintenant le prodige dont tout le monde parle. J'ai d'abord entendu parler de lui lorsqu’il jouait à Molde en Norvège. À l’époque déjà, il faisait de très belles choses ».