Nkunku est redevenu "Nkuncrack"

Pour la première fois depuis son arrivée à Leipzig, la saison dernière, Christopher Nkunku a réussi un double-double : deux matchs consécutifs avec un but et une passe décisive. C'est la preuve de la période exceptionnelle que traverse le milieu de terrain français de 23 ans. "Je suis heureux et épanoui, je joue et le coach me fait confiance, c'est ce qui m'importe le plus." Auteur de onze buts et 17 passes décisives en 51 matchs de Bundesliga, il est le troisième joueur le plus utilisé par Julian Nagelsmann, débarqué comme lui à l'été 2019.

"Je joue à trois postes, j'essaie toujours de m'adapter, mais je préfère le coeur du jeu. S'il le faut, je vais aussi sur le côté. Mais oui, j'aime toucher le ballon..." Nkunku a fait le grand saut à seulement 21 ans en quittant le cocon du Paris Saint-Germain : "Après quatre ans en pro, je me sentais déjà prêt. J'en voulais plus, un rôle important dans une équipe en jouant un championnat de A à Z, pas seulement une fois par mois..." Un choix courageux et payant. L'adaptation a globalement été très rapide : la saison dernière, au mois de février, on se souvient notamment de ces quatre passes décisives délivrées sur la seule seconde période lors d'un 5-0 à Schalke (record en Bundesliga). Il avait terminé son exercice 2019-2020 à treize passes.



Meilleur buteur du club en championnat cette saison, avec six réalisations, Nkunku pense forcément aux Bleus et à l'Euro : "Une sélection passe par de bonnes performances en club, mais dans deux mois on dira peut-être autre chose... Le mois de juin, c'est encore très loin. Mais ça a toujours été un rêve. J'ai été formé à Clairefontaine, et quand on voyait les Bleus arriver, on avait des étoiles dans les yeux. Et plus je grandis, plus ça devient un objectif. Je n'ai jamais pu entrer dans le château (sourire) !" En attendant, il emmène déjà la seule équipe encore capable d'aller chatouiller la forteresse du Bayern en Allemagne. Et rien que ça, c'est royal.