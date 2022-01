Neuer, Tolisso et Coman positifs au Covid !

Par AFP January 1, 2022 20:33 Quatre joueurs du Bayern Munich, dont le gardien de but Manuel Neuer et les Français Corentin Tolisso et Kingsley Coman, ont été testés positifs au Covid-19 et devraient manquer le premier entraînement de l'année, décalé de dimanche à lundi pour raisons sanitaires, a indiqué le club samedi.