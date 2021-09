Nagelsmann mécontent de Pavard

Benjamin Pavard n’a pas terminé vendredi le match de son équipe du Bayern contre Greuther Furth en championnat (3-1). En tout début de seconde période, l’international tricolore s’est vu indiquer le chemin des vestiaires suite à un violent tacle sur un adversaire. Ce fut sans conséquence sur l’issue de l’empoignade, mais Julien Nagelsmann, son entraineur, n’a pas du tout aimé.

Pavard sermonné par son coach

En conférence de presse d’après-match, le technicien bavarois a tiré les oreilles à son protégé pour ce geste qu'il a jugé aussi dangereux qu’inutile. « Je pense aussi que c'était un carton rouge... il y est allé direct sur les adducteurs. Ce n'est pas la bonne zone pour attaquer. Le tacle n'était pas vraiment nécessaire non plus. Je pense que nous pouvons défendre d’une autre manière. Espérons qu'il n'obtiendra pas plus de deux matchs de suspension », a confié un Nagelsmann visiblement remonté.

Le coach bavarois a aussi abordé le cas d’un autre Français, en l’occurrence Michael Cuisance, qui n’a toujours pas joué le moindre match cette saison. « Ce n’est pas qu’il s’entraine mal, c’est juste qu’il n’est pas sur la voie pour déloger les autres », a-t-il lâché. Une déclaration qui a de quoi décourager l’ancien Marseillais.

