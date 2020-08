Moukoko, un concurrent de 15 ans pour Haaland

« Vous ne pouvez pas le comparer à moi, il est bien meilleur que moi quand j'avais 15 ans. À cet âge, il s'entraîne déjà avec les professionnels du BVB et il est vraiment bon. Moi, quand j'avais 15 ans, j'étais encore dans mon premier club à Bryne. Je ne veux pas mettre trop de pression sur le garçon, mais je n'ai jamais vu un jeune de 15 ans aussi bon. » Au micro de Sport1, Erling Haaland n'a pas hésité à louer les qualités de Youssoufa Moukoko, un jeune débutant au sein du groupe pro de Dortmund. Quand on connaît le parcours de l'attaquant norvégien, cet aveu prend encore plus de sens. Si le joueur dont il parle est un novice, il est loin d'être un inconnu. Moukoko est peut-être le plus grand espoir du football mondial. Et très vite, le monde professionnel pourrait le découvrir. Enfin pas tout de suite. Ce n'est qu'après le 20 novembre, jour de son 16eme anniversaire, que l'attaquant va pouvoir débuter en Bundesliga. Une chance car avant lui, les jeunes talents devaient attendre six mois de plus pour goûter à l'élite du football allemand. En attendant la reprise du championnat, il va pouvoir profiter de la fenêtre internationale de septembre pour faire ses premiers pas avec la sélection allemande U20.

Moukoko pèse 157 buts en 97 matchs avec les équipes de jeunes de Dortmund !

Avant de prétendre à une place dans le groupe de Lucien Favre, le natif de Yaoundé va pouvoir continuer sa progression en s'entraînant avec les vice-champions d'Allemagne et en martyrisant les défenses lors des matchs championnat U19. L'an passé, dans une saison tronquée par le coronavirus, il a marqué 38 buts et délivré 10 passes décisives en 27 apparitions toutes compétitions confondues. Moukoko jouait alors contre des joueurs qui ont cinq ans de plus que lui et en a profité pour devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la Youth League. Avec cette campagne historique, le gaucher totalise 157 buts en 97 apparitions avec les équipes de jeunes du Borussia depuis son passage en U17 à seulement 12 ans, deux saisons après son arrivée de St Pauli. Son rendement a donné envie à Michael Zorc de le voir rapidement avec les pros. Le directeur sportif des Schwarz-Gelben a plusieurs fois parlé de son projet autour du jeune Moukoko. Un moyen de le tester au plus haut niveau, celui où il semble déjà avoir sa place. A une détails près. Si son sens du but est indéniable, sa faculté à jouer avec des adultes malgré son jeune âge va maintenant être testée. Le plus grand défi de sa carrière. Mais pour le relever, il va notamment pouvoir compter sur les conseils d'Erling Haaland, qui est passé par là avant lui, pour l'aider. Avant de le concurrencer ?