Monchengladbach: Plea et Thuram associés en pointe

Pour la première journée de Bundesliga, Alassane Plea et Marcus Thuram vont être associés dans l'attaque du Borussia Mönchengladbach, contre Schalke 04 ce samedi (18h30).

Tout juste arrivé de Guingamp pour 9 millions d'euros, le fils de Lilian va connaître sa première titularisation en Bundesliga, quelques jours seulement après avoir marqué en Coupe d'Allemagne. Il épaulera Alassane Plea, auteur de 12 buts en 34 matches de Bundesliga la saison dernière. Du côté de Schalke 04, Benjamin Stambouli va également débuter.

Your first Royal Blue XI of the Bundesliga campaign ⬇️ #s04 | #BMGS04 pic.twitter.com/adEOaW4KcK

TEAM NEWS Here are the Foals for our #Bundesliga opener vs. @s04_en #DieFohlen #BMGS04 pic.twitter.com/p8ogx1XRZJ