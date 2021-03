Cela n’est peut pas être dû qu’au hasard. Depuis l’annonce du départ de Marco Rose pour Dortmund en fin de saison, le Borussia Monchengladbach a enchaîné cinq revers de rang. Tout s’est écroulé en deux semaines pour les Fohlen, battu à trois reprises en Bundesliga, par Mayence, Leipzig et Leverkusen, et relégués à la dixième place, à dix longueurs de la qualification pour la Ligue des champions.



Une compétition où ils ont déjà commencé à hypothéquer leurs chances de qualification pour les quarts de finale après leur défaite contre Manchester City (0-2). Et ils ont aussi été sortis de la Coupe d’Allemagne aux portes du dernier carré par… le Borussia Dortmund (0-1), futur club de Rose. Rose se retrouve donc forcément en danger, alors qu’il bénéficiait d’une belle cote de popularité depuis son arrivée à l’été 2019.



Sous les ordres de l’ancien défenseur, disciple de Jurgen Klopp, qui fut son entraîneur à Mayence, Monchengladbach, après un excellent début de saison, avait finalement décroché la quatrième place en championnat, avant d’atteindre en décembre les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une première dans l’histoire du club depuis 1978, et son élimination en demi-finale contre Liverpool, un an après avoir atteint la finale face à ces mêmes Reds.

Un départ pas d'actualité



Mais les supporters ont désormais du mal à "s’identifier" à ce coach sur le départ, et à "vivre avec autant de passion" les matchs d’une équipe dirigée par un technicien qui rejoindra un autre club dans quelques mois, comme l’a confié le président du Fanprojekt Monchengladbach au Rheinische Post. Malgré cette série de défaites, et ces places européennes qui s’éloignent journée après journée, un départ avant juin ne semble pas à l’ordre du jour.



C’est en tout ce qu’affirme Max Eberl, le directeur sportif du club, qui a même écrit une lettre aux fans pour justifier son choix de conserver Rose jusqu’à la fin de saison. Mais une sixième défaite de rang, vendredi à Augsbourg, et la perspective de descendre dans la deuxième moitié de tableau pourrait changer la donne, et précipiter la fin de règne de Marco Rose. Qui mériterait une autre sortie...



Diaby décisif, Leverkusen se relance à Gladbach :