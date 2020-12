Marcus Thuram le savait : la sentence s’annonçait sévère. Auteur d'un crachat en pleine figure de Stefan Posch ce samedi, lors de la rencontre de Bundesliga qui opposant le Borussia Mönchengladbach à Hoffenheim (1-2), l'international tricolore avait été expulsé par l'arbitre. Dans la foulée, son entraîneur Marco Rose, avait dit son incompréhension devant un tel geste. Puis Marcus Thuram s'était excusé publiquement sur les réseaux sociaux. Ce dimanche, son club a pris des premières sanctions, en attendant celles de la ligue de football allemande.



Dans un communiqué délivré par le directeur sportif de Gladbach, Max Eberl, la sentence est donc en partie tombée pour Marcus Thuram : "Le club lui a infligé une amende correspondant à un mois de son salaire, qui sera reversée à une cause à vocation sociale. Nous connaissons Marcus et son environnement depuis bientôt deux ans, ce qu’il s’est passé hier ne lui correspond pas du tout." Et Max Eberl de conclure : "Marcus a commis une grosse faute, pour laquelle il sera sanctionné. Il reste l’homme que nous connaissons et nous ne l’abandonnerons pas". Le directeur sportif allemand a également indiqué que Thuram serait suspendu, sans durée précise.

En attendant la suite



Malgré son geste, Thuram peut donc compter sur le soutien de son club qui, s'il se devait de le sanctionner, devrait donc continuer à lui faire confiance. Il va désormais falloir attendre la décision des instances du foot allemand dont la sanction pourrait-être particulièrement lourde à l'égard de l'attaquant international de l'équipe de France.