Mönchengladbach, ex-fan des seventies

: cinq titres de champion de 1970 à 1977, deux Coupes de l'UEFA en 1975 et 1979, une finale de Ligue des Champions en 1977 (perdue 3-1 contre Liverpool) et encore deux autres finales perdues en C3, en 1973 puis en 1980. Et là où l'ASSE, sans grande concurrence, n'a pas spécialement mis fin au règne d'un autre club, le Borussia a réussi l'exploit de toiser l'immense Bayern, triple vainqueur de la Ligue des Champions de 1974 à 1976.Après Hennes Weisweiler, un mythe du club avec ses onze ans passés sur le banc - de 1964 à 1975 -, c'est d'ailleurs l'ancien coach du Bayern Udo Lattek qui a emmené Gladbach en finale de C1. Comme son prédécesseur, il a ensuite tenté et manqué une aventure au Barça, laissant Jupp Heynckes (déjà...) terminer le cycle de 1979 à 1987. Mönchengladbach a aussi abrité le Ballon d'Or 1977 en la personne d'Allan Simonsen, le leader de cette décennie faste du Borussia. Le Danois est resté au club de 1972 à 1979, avant d'échouer lui aussi à Barcelone., entraîneur à 34 ans quasiment dans la foulée de sa retraite de joueur. Buteur d'exception, celui qui dirigera ensuite le Real ou le Bayern (vainqueur de la Ligue des Champions en 1998 avec les Madrilènes, en 2013 avec les Munichois) reste encore le troisième meilleur réalisateur de l'histoire de la Bundesliga avec 220 buts. C'était tout ça, Mönchengladbach, avec aussi ce 12-0 insuffisant face à Dortmund pour rattraper Cologne à la dernière journée en 1978. Ce jour-là, les Fohlen ont également construit leur légende, bien qu'échouant à trois buts du champion. Depuis, le club n'a jamais fait aussi bien.