Modeste et la Bundesliga : « On voit très peu de 0-0 »

Anthony Modeste est heureux en Allemagne. Passé par Hoffenheim et actuel attaquant de Cologne, le buteur français s'est confié sur les spécificités de la Bundesliga dans un entretien accordé à L'Equipe, ce samedi. Il a notamment mis en avant le goût du risque présent dans le championnat.

Un esprit offensif

« C'est un Championnat porté vers l'avant, vachement ouvert, avec des buts. On voit très peu de 0-0 ici. C'est assez kiffant. Quand tu aimes le foot, tu aimes quand il y a de l'action. Ce n'est pas ce qui manque, en Bundesliga » a-t-il indiqué, dévoilant notamment les états d'esprit de ses entraîneurs, similaires selon lui. « Tous ont ce point commun de vouloir marquer 1 but de plus que l'adversaire, tout en gardant bien sûr un certain équilibre. Mais ils se rejoignent tous, oui, sur cet aspect offensif, cette volonté d'attaquer à 5 ou 6, avec la moitié de l'équipe ». Cologne occupe la onzième place de Bundesliga cette saison.