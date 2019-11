Même s'il a encore soif de football, à 70 ans, Arsène Wenger ne sera pas le prochain entraîneur du Bayern Munich. C'est Bild qui l'annonce, ce jeudi, en confirmant les discussions entre le technicien français et les champions d'Allemagne, à la recherche d'un successeur pour Niko Kovic. Et le quotidien allemand apporte une précision importante : c'est Wenger lui-même qui a pris contact avec le Bayern pour faire acte de candidature.

"Arsène Wenger a appelé Karl-Heinz Rummenigge mercredi après-midi et a manifesté de l'intérêt pour le poste d'entraîneur chez Bayern, confirme ainsi le club bavarois auprès de Bild. Le Bayern apprécie beaucoup Arsène Wenger pour son travail à Arsenal, mais il n'est pas une option pour le poste d'entraîneur au Bayern Munich."

Flick est désormais entraîneur jusqu'à nouvel ordre

Toujours d'après le quotidien allemand, Wenger était prêt à travailler avec l'entraîneur intérimaire, Hans-Dieter Flick. Et finalement, ce dernier, qui a connu des débuts victorieux contre l'Olympiakos mercredi soir, pourrait rester en poste un peu plus longtemps que prévu, par exemple jusqu'à la fin de la saison. Car le Bayern ne veut pas se tromper dans le choix de son nouvel entraîneur, et deux noms reviennent avec insistance, ceux d'Erik ten Hag (Ajax) et... Thomas Tuchel (PSG). Or, il s'agit donc de deux techniciens sous contrat (jusqu'en 2021 pour Ten Hag et jusqu'en 2022 pour Tuchel), qu'il sera difficile voire impossible de débaucher en cours de saison.

Bref, le Bayern va prendre son temps. "Nous choisirons calmement, sans pression, l'entraîneur qui, à notre avis, est le bon, a expliqué le directeur sportif Hasan Salihamidzic mercredi soir. Je pense que Hansi (Flick) est le bon entraîneur pour nous en ce moment. Il est désormais entraîneur jusqu'à nouvel ordre." Tant pis pour Wenger.



